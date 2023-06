Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeswehr: Högl bringt Musterung zur Personalgewinnung ins Spiel

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags Högl hat angesichts des gravierenden Personalmangels bei der Bundeswehr die Wiedereinführung der Musterung zur Diskussion gestellt. In einem Interview mit dem Portal t-online sagte die SPD-Politikerin, man könne wie in Schweden einen gesamten Jahrgang junger Leute dazu einladen. Sollten die Männer und Frauen "wehrfähig" sein, solle man sie selbst entscheiden lassen, ob sie sich bei der Bundeswehr engagierten. Högl schließt eine Rückkehr zur Wehrpflicht aber aus. Nach ihren Worten hilft das nicht, da es nicht genügend Ausbilder und Infrastruktur gibt. Die Wehrbeauftragte sprach sich auch dafür aus, dass Jungoffiziere an Schulen um Nachwuchs werben dürfen - was zum Beispiel in Baden-Württemberg verboten ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 16:00 Uhr