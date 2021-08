Bundeswehr hat mehr als 1200 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr hat seit Montag mehr als 1.200 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Das hat am Abend das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt. Außenminister Maas schrieb auf Twitter, was die Soldatinnen und Soldaten, die Bundespolizei und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort leisteten, lasse sich kaum ermessen. Er sei unendlich dankbar. Am Abend waren zwei weitere Bundeswehr-Maschinen mit insgesamt 380 Menschen nach Usbekistan gestartet. Von dort geht es dann mit Zivilflugzeugen nach Deutschland. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, wurden allein mindestens 244 deutsche Staatsbürger aus Afghanistan ausgeflogen. Beobachtern zufolge ist die Situation am Flughafen von Kabul weiterhin chaotisch. Dort harrten tausende Menschen aus, um ausreisen zu können. Es würden immer wieder Schüsse abgegeben und die Taliban kontrollierten die Zufahrten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2021 21:00 Uhr