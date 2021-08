Bundeswehr hat Evakuierungsmission in Kabul beendet

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission in Afghanistan beendet. Das hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vor wenigen Minuten bestätigt. Am Nachmittag flogen nach ihren Angaben die letzten drei Transportmaschinen vom Typ A400M in Kabul ab. Die Insassen der Transportmaschinen wurden zunächst nach Taschkent gebracht und sollen dann mit Zivilmaschinen nach Deutschland weiterfliegen. Bis zum letzten Moment habe die Bundeswehr versucht, so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan herauszubringen, sagte Kramp-Karrenbauer. Nach Angaben der Ministerin flog die Bundeswehr seit Beginn der Evakuierungen am 16. August mehr als 5300 Menschen aus Kabul aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 19:00 Uhr