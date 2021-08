Bundeswehr-General spricht von dramatischen Szenen in Kabul

Mutmaßlicher Amokfahrer von Trier verweigert Aussage

Trier: Am Landgericht ist der erste Verhandlungstag im Prozess um die Amokfahrt mit fünf Toten zu Ende gegangen. Der Angeklagte machte keinerlei Angaben - weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen fünffachen Mord, versuchten Mord in 18 Fällen sowie gefährliche und schwere Körperverletzung in mehreren Fällen vor. Er war im vergangenen Dezember mit seinem Auto in die Fußgängerzone gerast und hatte dort Passanten wahllos mit hoher Geschwindigkeit erfasst. Die Staatsanwaltschaft teilte heute mit, dass der Mann zuletzt wohl isoliert in seinem Auto gelebt habe. Nach Ansicht eines Gutachters leidet er an einer Psychose. Im Prozess wird daher auch geklärt werden, ob der Mann nur eingeschränkt schuldfähig ist.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 11:15 Uhr