Bundeswehr fliegt weitere Menschen aus Afghanistan und bringt Hilfsgüter nach Kabul

Nachrichtenarchiv - 23.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Taschkent: In der usbekischen Hauptstadt ist ein deutscher Militärtransporter mit weiteren 213 Schutzbedürftigen aus Afghanistan gelandet. Das teilte die Bundeswehr mit. Auf dem Hinflug hatte die Maschine 13 Tonnen Hilfsgüter für die Menschen in Kabul an Bord - unter anderem Babynahrung, Windeln, Decken, Kleidung und Wasser. Insgesamt hat die Bundeswehr seit Beginn der Evakuierungsaktion mehr als 2.500 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.08.2021 01:00 Uhr