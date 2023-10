Bundeswehr fliegt weitere 80 Personen aus Israel aus

Tel Aviv: Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas hat nun auch die Bundeswehr deutsche Staatsbürger ausgeflogen. Zwei Militärtransporter der Luftwaffe mit insgesamt 80 Passagieren an Bord seien in der Nacht in Israel gestartet, gab die Bundeswehr bekannt. Weitere Flüge seien in Vorbereitung, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt schon etwa 2.800 Bundesbürger und deren Familienmitglieder bei der Ausreise aus Israel unterstützt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 03:00 Uhr