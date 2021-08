Bundeswehr fliegt weitere 200 Menschen nach Taschkent aus

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Eine weitere Bundeswehr-Maschiene ist mit 200 Schutzsuchenden aus Afghanistan in Richtung Taschkent gestartet. Das teilte die Truppe via Twitter mit. Damit belaufe sich die Zahl der bislang evakuierten Personen auf über 900. Derweil ist im usbekischen Taschkent wie ein Sprecher der Lufthansa mitteilte eine weitere Maschine in Richtung Deutschland gestartet. An Bord seien 250 Menschen. Der Airbus soll am Morgen in Frankfurt am Main landen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 04:00 Uhr