Bundeswehr fliegt rund 400 Menschen aus dem Sudan aus

Meldungsarchiv - 24.04.2023 23:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundeswehr hat aus dem umkämpften Sudan etwa 400 Menschen ausgeflogen. Am Abend landete eine vierte Maschine für einen Zwischenstopp in Jordanien. Unter den Geretteten sind nach Angaben der Bundeswehr neben Botschaftsangehörigen und anderen Deutschen Bürger von rund 20 weiteren Staaten, etwa Belgier, Briten und Österreicher. Verteidigungsminister Pistorius lobte, der komplexe Einsatz sei bisher ohne jede Panne verlaufen. Außenministerin Baerbock zeigte sich besorgt, dass nun die dreitägige Feuerpause zwischen den rivalisierenden militärischen Gruppen im Sudan ausläuft. Ob danach weitere Rettungsflüge möglich sind, ist fraglich. US-Außenminister Blinken hat aber eine 72-stündige Waffenruhe ab Mitternacht in Aussicht gestellt. Man habe mit den rivalisierenden Militärs intensiv darüber verhandelt. Eine Bestätigung aus dem Sudan gibt es dazu noch nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2023 23:15 Uhr