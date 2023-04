Bundeswehr fliegt mehr als 200 Menschen aus Sudan aus

Meldungsarchiv - 24.04.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Khartum: Die Bundeswehr hat mehr als 200 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen. Am späten Abend flogen zwei Transportmaschinen vom Flughafen der umkämpften Hauptstadt Khartum in Richtung Jordanien ab, wo später die Weiterreise koordiniert werden sollte. Das teilte das Einsatzführungskommando auf Twitter mit. Den Angaben zufolge ist noch ein drittes Flugzeug der Bundeswehr in dem nordostafrikanischen Land vor Ort, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Es sollen mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche über den jordanischen Militärflugplatz Al-Asrak ausgeflogen werden. Bei dem Einsatz, an dem insgesamt mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr beteiligt sind, soll auch Bürgern von Partnerstaaten geholfen werden. Auch andere Länder bringen ihre Bürger angesichts der eskalierenden Gewalt in Khartum in Sicherheit. Seit mehr als einer Woche liefern sich zwei rivalisierende Generäle und ihre Truppen im Sudan blutige Kämpfe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2023 05:00 Uhr