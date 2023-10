Bundeswehr fliegt Deutsche aus Israel aus

Tel Aviv: In Israel soll die Bundeswehr weitere Staatsbürger zurück nach Deutschland fliegen. Zwei Maschinen der Luftwaffe landeten in der Nacht. Ein Flugzeug vom Typ A400M soll sich nach Angaben der Bundeswehr bereits wieder auf dem Rückweg befinden. An Bord sollen 51 Personen sein. Auf dem Hinflug hätten die Flieger Material für Israel transportiert, so das Verteidigungsministerium.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 02:00 Uhr