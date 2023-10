Bundeswehr fliegt Deutsche aus Israel aus

Tel Aviv: Die Bundeswehr soll mit zwei Militärtransportern deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen. Die Luftwaffe hat am Abend entsprechende Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bestätigt. Demnach sollen die Flieger am Abend mit Hilfsgütern beladen in Tel Aviv landen und bis zu 50 Personen zurück nach Deutschland bringen. Die Rückkehr wird in der kommenden Nacht erwartet. Bislang hatte die Bundesregierung für die Evakuierung auf Linienflüge und Sondermaschinen der Fluggesellschaften gesetzt. Israel steht offenbar kurz vor einer groß angelegten Offensive im Gazastreifen. In einer Mitteilung des Militärs ist die Rede von einem integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land. Ministerpräsident Netanjahu fragte bei einem Truppenbesuch die Soldaten wörtlich: "Seid ihr bereit für die nächste Phase?" Die israelische Armee hatte die Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgerufen, das Gebiet bis zum Nachmittag auf einem vorgegebenen Korridor Richtung Süden zu verlassen. Nach ARD-Informationen sind 600.000 Menschen dem Aufruf gefolgt.

