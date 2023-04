Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeswehr fliegt 101 Menschen aus Khartum aus

Khartum: Die Bundeswehr hat in einem ersten Schritt 101 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt ausgeflogen. Sie waren an Bord einer Transportmaschine, die am Abend als erstes deutsches Flugzeug den Rückflug antrat. Zwei weitere Maschinen sind bereits in Khartum gelandet, um ebenfalls Menschen in Sicherheit zu bringen. Es sollen laut Bundeswehr mehr als 300 Deutsche über Jordanien ausgeflogen werden. Auch Bürgern von Partnerstaaten soll geholfen werden. Der Einsatz, an dem insgesamt mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr beteiligt sind, wurde seit Tagen vorbereitet. Auch die USA, Großbritannien, Frankreich und andere Staaten bringen gerade Staatsbürger in Sicherheit oder haben dies schon getan. Bei den Kämpfen zwischen zwei sudanesischen Generälen und deren Truppen sind bisher mehr als 420 Menschen ums Leben gekommen.

