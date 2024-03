Bundeswehr fehlt es laut Wehrbericht an Personal, Ausrüstung und Infrastruktur

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, hat einen zunehmenden Verfall der Bundeswehr-Infrastruktur beklagt. Als Beispiele nannte die SPD-Politikerin marode Kasernen und verfallene Gebäude. Laut neuem Wehrbericht leidet die Truppe auch an Nachwuchsmangel. Das Ziel, das Personal bis 2031 von derzeit gut 181.000 auf über 200.000 Soldatinnen und Soldaten zu erhöhen, sei nur schwer zu erreichen, so Högl. Gravierende Mängel sieht Högl auch beim Material, etwa bei Großgerät und Ersatzteilen. Zudem fehle es der Bundeswehr nach wie vor an Geld, trotz des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens. Fast zwei Drittel der Mittel seien vertraglich gebunden und könnten nicht für akute Anschaffungen verwendet werden, beklagte Högl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 15:00 Uhr