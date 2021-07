Bundeswehr-Experte kritisiert Umgang der Behörden mit afghanischen Helfern

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Unterstützernetzwerk der lokalen Helfer der Bundeswehr in Afghanistan hat das Vorgehen der deutschen Behörden scharf kritisiert. Der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte und Oberleutnant der Bundeswehr, Grotian, sagte, er könne das moralische Versagen der deutschen Behörden beim Truppenabzug nicht in Worte fassen. Afghanen, die während des deutschen Einsatzes, für die Bundeswehr gearbeitet hatten, würden nun von den vorrückenden radikalislamischen Taliban bedroht, so Grotian.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 03:00 Uhr