Bundeswehr ermittelt wegen fehlender Munition

Bewaffneter von Oppenau ist gefasst

Oppenau: Nach tagelanger Fahndung im Schwarzwald hat die Polizei den Mann gefasst, der am Sonntag vier Beamte entwaffnet hatte. Sie stellte bei ihm nicht nur die vier Polizeipistolen sicher, sondern auch noch eine weitere Feuerwaffe, mit der er vor knapp einer Woche einen Beamten bedroht und die anderen zur Aufgabe gezwungen hatte. Gefasst wurde der 31-Jährige am Nachmittag von Spezialeinsatzkräften, als er sich in einem Gebüsch versteckte. Er hatte auch ein Beil sowie ein Papier dabei, möglicherweise ein Abschiedsbrief. Bei dem Zugriff wurden der Gesuchte sowie ein Beamter leicht verletzt. Am Morgen soll der vorbestrafte Mann dem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem soll ein Psychiater ihn begutachten sowie sein Blut auf Medikamente und Drogen hin untersucht werden. Der Bürgermeister von Oppenau zeigte sich in einer ersten Reaktion erleichtert, dass der tagelange Ausnahmezustand beendet ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 00:00 Uhr