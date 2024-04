Bundeswehr erhält neue Kommandostruktur

Berlin: Die Bundeswehr soll angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und der wachsenden Gefahr eines Krieges in Deutschland militärisch handlungsfähiger werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius stellt dazu am Mittag eine Reform der Kommandostruktur vor. Sie sieht ein gemeinsames Operatives Führungskommando vor und die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum. Das könnte bedeuten, dass der Sanitätsdienst und die sogenannte Streitkräftebasis an Eigenständigkeit verlieren. Pistorius will mit der Reform eine kriegstüchtige Bundeswehr schaffen, wie es aus seinem Ministerium heißt, die sich an den Erfordernissen einer zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung ausrichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 07:00 Uhr