Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet

Löws Bundestrainer-Laufbahn endet nach EM-Aus der National-Elf

Nürnberg: Nach 198 Länderspielen ist die Ära von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw zu Ende. Das mit 0:2 verlorene EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gestern Abend gegen England war das letzte Spiel seiner 15-jährigen Laufbahn als Cheftrainer. Löw sprach anschließend von einer großen Enttäuschung. Die deutsche National-Elf ist noch in der Nacht in ihrem Quartier in Herzogenaurach eingetroffen. Im Lauf des Tages gehen die Spieler dann in den Urlaub. Die Engländer treffen im Viertelfinale am Samstag auf die Ukraine. Die hat am Abend gegen Schweden gewonnen mit 2:1 in der Verlängerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 08:00 Uhr