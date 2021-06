Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan ist nach fast 20 Jahren beendet

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan ist Geschichte. Nach fast 20 Jahren haben die letzten deutschen Soldaten das Camp in Masar-i-Scharif verlassen. Sie sind auf dem Rückflug über Georgien und werden am Vormittag in Deutschland erwartet. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer dankte den mehr als 150.000 Soldaten, die in Afghanistan stationiert waren. 59 kamen ums Leben. Für Deutschland ist es damit der tödlichste Militäreinsatz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zuletzt hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan wieder deutlich verschlechtert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.06.2021 02:00 Uhr