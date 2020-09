Bundeswehr denkt über weibliche Dienstgrade nach

MAN will bis zu 9.500 Stellen abbauen

München: Der LKW- und Bushersteller MAN verschärft seinen Sparkurs und will bis zu 9.500 Stellen streichen. Bislang war von rund 6.000 Arbeitsplätzen die Rede. Nach Angaben des Unternehmens, das zum VW-Konzern gehört, sollen Jobs in Deutschland und Österreich sowie weltweit über alle Unternehmensbereiche hinweg abgebaut werden. Im Gespräch ist auch, Standorte komplett zu schließen, weil die Produktion teilweise verlagert werden soll. In Österreich steht der Standort Steyr auf der Kippe, in Deutschland die Betriebe im sächsischen Plauen und in Wittlich in Rheinland-Pfalz. Inwiefern auch die rund 21.000 Mitarbeiter in Bayern betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 12:00 Uhr