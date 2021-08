Bundeswehr bringt weitere Menschen aus Afghanistan in Sicherheit

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Nach einer mehrstündigen Unterbrechung hat die Bundeswehr die Evakuierungsflüge aus Afghanistan wieder aufgenommen. Ein Transportflugzeug brachte 205 Menschen vor den radikal-islamischen Taliban in Sicherheit. Die Evakuierungen waren wegen chaotischer Verhältnisse am Flughafen von Kabul ins Stocken geraten. Mit zwei früheren Flügen hatte die Bundeswehr nur insgesamt 15 Personen nach Usbekistan bringen können. Laut Medienberichten harren Tausende am Airport aus und versuchen, auf das Gelände zu gelangen. Der US-Sender CNN spricht von 14.000 Menschen. Das Auswärtige Amt bezeichnete die Sicherheitslage als äußerst gefährlich. Die Tore zum Airport würden nur kurzfristig geöffnet und dann wieder geschlossen. Ein Sprecher der US-Armee, die den Flughafen nach wie vor kontrolliert, erklärte dazu, es gehe darum, nur die richtigen Leute passieren zu lassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 21:15 Uhr