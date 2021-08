Bundeswehr bleibt für Rettungseinsätze nur noch wenig Zeit

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, 14 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag anfangs an den Alpen noch Regen. Sonst Sonne und Wolken und nur ganz vereinzelte Schauer. Am späten Nachmittag und Abend im Norden wieder häufiger Regen. Höchstwerte 14 bis 21 Grad. In der Nacht zeitweise Regen und Temperaturrückgang auf 12 bis 8 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es so wechselhaft und kühl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 15:00 Uhr