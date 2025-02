Bundeswehr bestätigt Drohnenflüge an norddeutschem Raketenstützpunkt

Berlin: Die Bundeswehr hat mehrere Drohnenflüge über einem Standort an der Nordsee in Schleswig-Holstein bestätigt. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Eine Sprecherin des Bundeswehr-Führungskommandos teilte mit, es habe eine Mehrzahl von Sichtungen im Januar am Standort Schwesing gegeben. Auf dem Stützpunkt bei Husum werden Soldaten an Flugabwehrraketen auch vom Typ Patriot ausgebildet; auch ukrainische Soldaten haben daran teilgenommen. Laut SZ gab es in Schwesing sechs Sicherheitsvorkommnissen mit professionellen Drohnen unbekannter Herkunft. Die Zeitung zitierte aus einem als Verschlusssache eingestuften Lagerbericht der Bundeswehr. Demnach seien Störsender gegen die Drohnen wirkungslos geblieben. Ermittelt wird wegen Spionageverdacht. Vermutet wird, dass die spezialisierten Drohnen vom Meer aus gestartet wurden.

