Bundeswehr-Beschaffungsamt fordert mehr Kapazitäten für Munitions-Produktion

Kurzmeldung ein/ausklappen Zehntausende Verfahren wegen Corona-Bußgeldern in Bayern noch offen

München: In den bayerischen Kommunen sind zehntausende Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel gegen die Maskenpflicht, noch nicht bearbeitet. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presseagentur ergeben. Am meisten hinkt das Münchner Kreisverwaltungsreferat hinterher: Von rund 46.000 Bußgeldverfahren seit Beginn der Pandemie muss nach Angaben einer Sprecherin noch fast die Hälfte abgearbeitet werden, nämlich 22.000. Das wolle man innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist schaffen. In Nürnberg sind der Stadtverwaltung zufolge noch 4.600 Anzeigen unbearbeitet, in Augsburg 1.300 und in Regensburg vier. Ingolstadt und Würzburg sind schon fertig.

