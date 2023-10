Bundeswehr bereitet sich auf Rückholung deutscher Staatsbürger aus Israel vor

Berlin: Die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, notfalls deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland zu holen. Laut einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums wurden in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt entsprechende präventive Maßnahmen in die Wege geleitet. So soll sichergestellt werden, dass die Bundesregierung in der Lage ist, die Bürger aus Israel holen zu können, wenn der zivile Flugbetrieb ausfällt. Dafür wurden unter anderem deutsche Soldaten nach Israel und umliegende Staaten entsandt. Gestern hatte die Lufthansa mit vier Sondermaschinen mehrere hundert Bundesbürger ausgeflogen. Heute sollen weitere Maschinen folgen. Außenministerin Baerbock reist heute zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 06:00 Uhr