Bundeswehr bereitet Rückholung aus Israel vor

Berlin: Die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland zu bringen. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums ist von "präventiven Vorbereitungen" die Rede, falls der zivile Flugbetrieb in Israel ausfalle. Bei einer Verschärfung der Situation stünde der militärische Evakuierungsverband bereit. Zu den jetzt getroffenen Maßnahmen gehört demnach die Entsendung von gemeinsamen Krisenunterstützungsteams des Auswärtigen Amts und der Bundeswehr nach Israel und in umliegende Staaten. Währenddessen sind am Abend die ersten Deutschen mit Sonderflügen der Lufthansa aus Tel Aviv wieder in Deutschland angekommen. Zwei Maschinen mit mehreren hundert Passagieren landeten in München und Frankfurt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 02:00 Uhr