Bundeswehr bekommt 100 Milliarden Euro für Rüstungsvorhaben

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine soll die Bundeswehr 100 Milliarden Euro für Rüstungsvorhaben erhalten. Wie Bundeskanzler Scholz bei seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte, sollen von nun an auch jedes Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden. Deutschland müsse jetzt alles für die Sicherung des Friedens in Europa tun. Dafür brauche die Bundeswehr starke Fähigkeiten. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Merz sagte der Bundesregierung Unterstützung zu. Vorbehalte äußerte er aber über das neue Sondervermögen. Bundesfinanzminister Lindner zeigte sich hingegen zur Aufnahme neuer Schulden bereit. Die Bundeswehr sei jahrelang vernachlässigt worden, damit müsse es jetzt vorbei sein - und diese Versäumnisse könnten nicht ohne Kredite korrigiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 17:00 Uhr