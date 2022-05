Bundeswehr beginnt mit Ausbildung ukrainischer Soldaten

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Idar-Oberstein: In Rheinland-Pfalz sind die ersten ukrainischen Soldaten eingetroffen, um sich an Panzerhaubitzen ausbilden zu lassen. Entsprechende Meldungen hat ein Sprecher des Verteidigungsministeriums inzwischen bestätigt. Demnach sollen die Soldaten an der Artillerieschule der Bundeswehr in die Waffensysteme eingewiesen werden. Die Ausbildung ist auf 40 Tage angelegt, kann aber bei entsprechenden Vorkenntnissen auch verkürzt werden. Für den Krieg gegen Russland wollen Deutschland und die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 16:00 Uhr