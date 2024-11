Bundeswehr beantragt rund 650 Millionen Euro für modernere Uniformen

Berlin: Soldaten der Bundeswehr sollen modernere Dienstuniformen erhalten. Das geht aus einem Antrag an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Dabei geht es um knapp 650 Millionen Euro. Gekauft werden soll offenbar vor allem Bekleidung für den Innendienst, aber auch den Sport. Der Antrag umfasse aber auch, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, Kampf- und Arbeitsbekleidung, sowie Ausgehuniformen. Daran hatte sich Kritik entzündet, als das Beschaffungsvorhaben nur in Teilen publik wurde. Die Modernisierung sei schon 2018 beschlossen, dann aber zurückgestellt worden, um erstmal Kampfbekleidung und -ausrüstung neu zu beschaffen. Offen ist allerdings, ob der Haushaltsausschuss noch vor den Neuwahlen im Februar über den Antrag entscheiden wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2024 13:30 Uhr