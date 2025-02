Bundeswehr alarmiert über Drohnensichtungen an „Patriot“-Standort

Husum: Über einem Luftwaffen-Stützpunkt an der Nordsee sind offenbar Spionage-Drohnen gesichtet worden. Das meldet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf einen Bericht an das Verteidigungsministerium. Die professionellen Drohnen wurden an sechs Tagen im vergangenen Monat über Schwesing beobachtet. Sie sollen minutenlang über einer Stelle geschwebt sein und konnten nicht vom Kurs abgebracht werden. Wer sie bediente, ist unklar. Bundeswehr-Kreise vermuten, sie könnten von Schiffen in der Nord- oder Ostsee losgeschickt worden sein. In Schwesing liegt das Ausbildungszentrum für Flugabwehrraketen. Dort werden auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen ausgebildet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 06:00 Uhr