Bundeswehr-Abzug aus Mali bis Mitte Dezember abgeschlossen

Berlin: Der Abzug der Bundeswehr aus dem afrikanischen Bürgerkriegsland Mali soll bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte mit, die Rückverlegung befinde sich in der Schlussphase. Bis Mitte Dezember würden alle Soldaten wieder zu Hause sein. Ihr gefährlicher Einsatz in Mali werde bei einer Veranstaltung im Januar gewürdigt, hieß es in Berlin. Die Bundeswehr hatte sich seit 2013 an der UN-geführten Friedensmission in dem westafrikanischen Staat beteiligt. Wegen der immer schlechteren Sicherheitslage und mangelnder Unterstützung der dortigen Militärregierung wurde der Einsatz zum Jahresende für beendet erklärt. Etwa 1.000 deutsche Soldaten waren vor Beginn des Abzugs in Mali stationiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 13:15 Uhr