Bundesverwaltungsgericht spricht Urteil über bayerischen Kreuzerlass

Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht will am Mittag sein Urteil zum sogenannten Kreuzerlass der bayerischen Staatsregierung Söder verkünden. Die Frage ist, ob die Verordnung rechtens ist oder das staatliche Neutralitätsgebot verletzt. So argumentiert der religionskritische Bund für Geistesfreiheit, der gegen den Erlass geklagt hat. Demnach muss seit 2018 in jedem staatlichen Gebäude in Bayern gut sichtbar ein Kruzifix hängen. Schon seit Einführung der Regelung wird darüber gestritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 12:00 Uhr