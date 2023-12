Bundesverwaltungsgericht spricht Urteil über bayerischen Kreuzerlass

Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht will heute sein Urteil zum sogenannten Kreuzerlass des bayerischen Ministerpräsidenten Söder verkünden. Die Frage ist, ob der rechtens ist oder etwa das staatliche Neutralitätsgebot verletzt. So argumentiert der religionskritische Bund für Geistesfreiheit, der gegen die Verordnung geklagt hat. Sie besagt, dass seit 2018 in jedem staatlichen Gebäude in Bayern gut sichtbar ein Kruzifix hängen muss. Schon seit Einführung der Regelung wird darüber gestritten. Im vergangenen Jahr war der Bund für Geistesfreiheit mit einer ersten Klage gegen den Kreuzerlass vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Der hatte die Kreuze als passive Symbole "ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung" eingestuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 06:00 Uhr