Bundesverwaltungsgericht bestätigt Corona-Impfpflicht für Soldaten

In London wird Johnsons Rücktritt erwartet

London: Nach wochenlanger Kritik und diversen Ministerrücktritten will Boris Johnson offenbar seinen Posten als Tory-Parteichef abgeben. Das berichten mehrere britische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Unklar ist, ob Johnson heute auch als Premierminister zurücktritt. Sein Büro in der Downing Street hat für den Laufe des Tages eine Erklärung angekündigt. Eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht. Nach Informationen der BBC will Johnson noch bis zum Herbst britischer Regierungschef bleiben. Aus Protest gegen seine Amtsführung hatten bis zum Vormittag mehr als 50 Politikerinnen und Politiker der Konservativen angekündigt, ihre Posten zu räumen. Der britische Oppositionsführer Starmer sprach von guten Neuigkeiten für das Land, und er fügte hinzu, Großbritannien brauche jetzt keinen Wechsel in der Tory-Führung, sondern einen richtigen Regierungswechsel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 12:00 Uhr