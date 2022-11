Bundesverwaltungsgericht: Ausgangssperren in Bayern waren unwirksam

Nachrichtenarchiv - 22.11.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht hat die Ausgangsbeschränkungen in Bayern im Jahr 2020 für unverhältnismäßig erklärt. Laut Gericht sind solche Maßnahmen nur zulässig, wenn keine anderen wirksamen Maßnahmen zur Verfügung stehen. Der Unterscheidung zwischen zwischen dem Verlassen der Wohnung aus triftigem Grund und dem Verlangen nach einem Aufenthalt im Freien ohne Kontakt zu anderen, konnte das Gericht nicht folgen. Dagegen hat das Bundesverwaltungsgericht die Klagen gegen Kontaktbeschränkungen sowie das Gaststätten- und Sportstättenverbot in Sachsen abgewiesen. Es bezeichnete die Verordnung als "notwendige Schutzmaßnahme." Die Vorinstanzen hatten in Sachsen und Bayern auch schon unterschiedlich entschieden: Das sächsische Oberverwaltungsgericht hatte die Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Gast- und Sportstätten als verhältnismäßig betrachtet. Die in Bayern geltenden Ausgangsbeschränkungen hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dagegen als zu strikt und damit als unverhältnismäßig eingestuft.

