Bundesversammlung bestätigt Steinmeier im Amt

13.02.2022 15:00 Uhr

Berlin: Bundespräsident Steinmeier ist für eine weitere Amtszeit gewählt worden. Die Bundesversammlung sprach sich erwartungsgemäß mehrheitlich für den 66-jährigen SPD-Politiker aus. Konkret entfielen auf Steinmeier von den 1.425 abgegeben gültigen Stimmen 1.045. Seine zweite fünfjährige Amtszeit beginnt am 18. März. Die Kandidaten der Linken, der AfD sowie der Freien Wähler, der Mediziner Trabert, der Ökonom Otte sowie die Physikerin Gebauer galten von vorneherein als chancenlos. In seiner anschließenden Rede ging Steinmeier auf die derzeitige Ukraine-Krise ein. Wörtlich sagte er: "Wir sind in der Gefahr eines Krieges in Osteuropa und dafür trägt Russland die Verantwortung." Zugleich sicherte er der Ukraine sowie allen osteuropäischen Ländern die Solidarität Deutschlands zu. Sie alle könnten sich auf Deutschland verlassen, so Steinmeier.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2022 15:00 Uhr