Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag gegen Berliner Wahlwiederholung zurück

Grüne und FDP warnen Faeser vor Doppelrolle "Ministerin-Spitzenkandidatin"

Wiesbaden: Politiker von Grünen und FDP haben Innenministerin Faeser vor einer Doppelrolle als Kabinettsmitglied im Bund und hessischer SPD-Spitzenkandidatin gewarnt. Der Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte in einem Interview, ein Landtagswahlkampf fordere die ganze Person, genauso wie das Ministeramt – gerade in diesen Zeiten. FDP-Parteivize Kubicki erklärte, das Bundesinnenministerium sei keine geeignete Wahlkampfbühne in diesen ernsten Zeiten. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will Faeser auch im Fall einer SPD-Spitzenkandidatur in Hessen erst einmal Bundesinnenministerin bleiben. Darauf habe sie sich mit Kanzler Scholz verständigt. Die Landtagswahl in Hessen ist am 8. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2023 11:00 Uhr