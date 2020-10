Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag gegen Beherberungsverbot ab

Sacharow-Preis geht an die Opposition in Belarus

Brüssel: Die Opposition in Belarus wird in diesem Jahr mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments ausgezeichnet. Das hat Parlamentspräsident Sassoli in Brüssel angekündigt. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird in der Regel im Dezember in Straßburg überreicht. In Belarus gehen die Menschen seit dem Sommer gegen das Regime von Alexander Lukaschenko auf die Straße. Der Sacharow-Preis ehrt seit 1988 Kämpfer für die Menschenrechte. Sein Name geht auf den sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrej Sacharow zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2020 13:00 Uhr