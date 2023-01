Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge gegen erneute Wahlen in Berlin ab

Nachrichtenarchiv - 31.01.2023 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kann wie geplant am 12. Februar stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte Eilanträge gegen dagegen ab. Die genaue Prüfung, ob die komplette Wiederholung der Pannen-Wahl von 2021 verfassungsgemäß ist, steht allerdings noch aus. Der Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin hatte im Novemberg vergangenen Jahres entschieden, dass die Wahlen in Berlin komplett wiederholt werden müssen, weil es zu zahlreichen Fehlern gekommen war. Dagegen hatten sowohl Abgeordnete als auch Bürgerinnen und Bürger Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Gleichzeitig stellten sie Eilanträge, die komplette Wahlwiederholung zu stoppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2023 09:45 Uhr