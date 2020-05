Bundesverfassungsgericht weist AfD-Eilantrag gegen Brandner-Abwahl ab

Berlinale und 20 weitere Filmfestspiele bieten virtuelles Festival an

New York: Mehr als 20 wegen der Corona-Pandemie abgesagte internationale Filmfestspiele präsentieren nun gemeinsam ein virtuelles Filmfestival. Ab heute bietet "We are one", also "wir sind eins", zehn Tage lang Spielfilme, Kurz- und Dokumentarfilme, aber auch Musik sowie virtuelle Runde Tische kostenlos via Youtube an. Das Online-Festival geht auf die Initiative des Tribeca Filmfestivals in News York zurück. An der Aktion beteiligen sich unter anderem die Berlinale sowie die Festspiele von Cannes, Venedig und Toronto.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 09:00 Uhr