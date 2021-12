Bundesverfassungsgericht verlangt vom Bund Kriterien für die Triage

Russland und Nato wollen am 10. Januar verhandeln

Moskau: Russland und die USA werden am 10. Januar in Genf über den Ukraine-Konflikt beraten. Beide Regierungen haben dieses Treffen bestätigt. Im Moskauer Außenministerium hieß es heute, dabei könnten beide Seiten ihre Standpunkte darlegen. Der stellvertretende Minister Rjabkow hofft nach eigenen Angaben, dass der Entwurf einer Vereinbarung ausgearbeitet werden kann. Sie soll die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien enthalten - also zum Beispiel den Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine in die Nato. In Washington ist man zurückhaltender: Man werde nicht über den Kopf von Verbündeten hinweg entscheiden, heißt es dort. In den Tagen nach dem bilateralen Treffen in Genf wird es dann weitere Gespräche mit Russland im Rahmen der Nato und der OSZE geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2021 12:00 Uhr