Bundesverfassungsgericht verhandelt über Corona-Wiederaufbaufonds

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat damit begonnen, über den EU-Wiederaufbaufonds zu verhandeln. Diesen hatte die EU im vergangenen Jahr eingerichtet, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Um den Fonds mit einem Volumen von bis zu 750 Milliarden Euro zu finanzieren, wollen die EU-Staaten erstmals im großen Stil gemeinsam Schulden aufnehmen. Gegen dieses Vorhaben wurden mehr als 1.000 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingereicht. Die Kläger sprechen von einer "riesigen Umverteilung", die keine Grundlage in den europäischen Verträgen habe. Zudem sind sie der Meinung, dass der Bundestag dem Vorhaben nicht hätte zustimmen dürfen. Im April des vergangenen Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen den Fonds abgewiesen. Nun wird ausführlich verhandelt. Das Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.

