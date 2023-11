Bundesverfassungsgericht urteilt zu Umwidmung von Corona-Krediten für Klimaprojekte

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht will am Vormittag klären, ob der Bund Gelder, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, für den Klimaschutz nutzen darf. Die Unionsfraktion im Bundestag hat gegen die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 geklagt. Sie hält es für verfassungswidrig, wenn die Bundesregierung 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen nicht wie geplant in die Bewältigung der Corona-Pandemiefolgen, sondern stattdessen für die Modernisierungsmaßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung verwendet. Für die Möglichkeit, neue Schulden aufzunehmen, wurde in der Notlage der Pandemie die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Die Mittel wurden dann aber doch nicht gebraucht. Anfang 2022 wurden die Kreditermächtigungen deshalb rückwirkend in den Energie- und Klimafonds verschoben.

