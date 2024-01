Bundesverfassungsgericht urteilt über Streichung von Staatsgeldern für NPD

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Vormittag seine Entscheidung, ob die rechtsextreme NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Damit würden auch steuerliche Vorteile für die Partei entfallen, die sich inzwischen in "Die Heimat" umbenannt hat. Es ist das erste Verfahren dieser Art in Karlsruhe. Nachdem das Verbotsverfahren gegen die NPD 2017 gescheitert war, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, bei der Parteienfinanzierung anzusetzen. CSU-Chef Söder hat das erwartete Urteil als "Blaupause für die AfD" bezeichnet - und für seine Überlegungen auch Zustimmung von SPD und Grünen bekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 09:00 Uhr