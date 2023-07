Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesverfassungsgericht stoppt Heizungsgesetz

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat am späten Abend die geplante Verabschiedung des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes im Bundestag gestoppt. Die zweite und dritte Lesung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche durchgeführt werden, entschied das Gericht. Es folgte damit einem Eilantrag des Berliner CDU-Abgeordneten Heilmann, der wegen der Eile des Gesetzgebungsverfahrens seine Rechte als Abgeordneter verletzt sah. Am Montag fand im Bundestag eine Expertenanhörung zu dem Gesetz statt, am Freitag sollte es beschlossen werden. Ebenfalls am Freitag sollte dann der Bundesrat tagen und am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause grünes Licht für das Gesetz geben. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hatte Bundestagspräsidentin Bas aufgefordert, die Abstimmung über das umstrittene Heizungsgesetz von der Tagesordnung des Bundestages zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2023 23:00 Uhr