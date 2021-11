Bundesverfassungsgericht hält Bundesnotbremse für rechtens

Nachrichtenarchiv - 30.11.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen über die Rechtmäßigkeit der Corona-Bundesnotbremse zurückgewiesen. Nach Ansicht der Karlsruher Richter waren die flächendeckenden Schulschließungen sowie die Kontakt- und Ausgangssperren, die im Frühjahr dieses Jahres verhängt wurden, rechtens. Der Entschluss des Verfassungsgerichts wird auch die Beratungen von Bund und Ländern am Nachmittag beeinflussen. Der zukünftige Corona-Kurs soll sich am heutigen Urteil orientieren. In den vergangenen Tagen waren die Rufe nach schärferen Beschränkungen lauter geworden. Grund sind die rasant steigenden Infektionszahlen und die Verbreitung der neuen Omikron-Variante.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.11.2021 09:45 Uhr