Bundesverband Güterverkehr und Logistik warnt vor Versorgungschaos wegen Warnstreiks

Nürnberg: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen besser werden. Dafür haben Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, gemeinsam geworben. Holetschek sagte, das Pflegesystem drohe, - Zitat - an die Wand zu fahren, wenn es nicht gelinge, die Ressource Mensch in ausreichender Anzahl und Qualifizierung zur Verfügung zu stellen. Nahles erklärte, dass die Zahl der Pflegenden in Bayern bis 2030 um ein knappes Viertel steigen werde, in den kommenden zehn Jahren aber 1,2 Millionen Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden würden. Holetschek kündigte eine Bundesratsinitiative an, mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Die Bundesagentur, so Nahles, werde die Suche nach Fachkräften und Azubis mit Informationsveranstaltungen unterstützen. Zuwanderung allein werde nicht helfen, so die BA-Chefin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 23:00 Uhr