Bundesumweltministerin Schulze will Insekten besser schützen

Landwirtschaftsministerin Klöckner will über Fleischmarkt beraten

Berlin: Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies will Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner über Konsequenzen beraten. Am Freitag will sie darüber mit ihren Amtskolleginnen aus NRW und Niedersachsen sprechen. An der Beratung sollen auch das Bundeskartellamt, Tierschützer und Tierärzte teilnehmen. Nötig sei eine "Neujustierung" der Tierhaltung in Deutschland, hieß es aus dem Ministerium. Fleisch und Wurst seien oft zu billig, das erschwere sowohl faire Arbeitsbedingungen und Löhne als auch die Einhaltung hoher Tierwohlstandards und ein angemessenes Einkommen für Tierhalter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 16:00 Uhr