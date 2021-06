Bundesumweltministerin Schulze lobt Klima-Sofortprogramm

UEFA verteidigt Regenbogen-Entscheidung

München: Die Europäische Fußball-Union ihre Entscheidung verteidigt, die Münchener Arena nicht in den Regenbogenfarben zu beleuchten. Die Anfrage der Stadt München sei politisch gewesen, schrieb die UEFA im Kurznachrichtendienst Twitter. Für sie seien die Regenbogenfarben allerdings kein politisches Symbol. Die UEFA sehe darin vielmehr ein Zeichen für ihr Engagement für eine vielfältigere Gesellschaft. In den sozialen Medien hat sie das Verbandslogo inzwischen mit den Regenbogenfarben unterlegt. Mit den LGBTQ-Farben am Stadion wollte die Stadt ein Zeichen gegen ein ungarisches Gesetz setzen, das es Kindern und Jugendlichen erschwert, Zugang zu Informationen über Homo- und Transsexualität zu erhalten. EU-Kommissionschefin von der Leyen bezeichnete dieses Gesetz als Schande, die EU-Kommission will deswegen gegen die Regierung in Budapest vorgehen. Vermutlich als Reaktion auf die Debatte hat der ungarische Ministerpräsident Orban angekündigt, nicht zum heutigen EM-Spiel Deutschland - Ungarn nach München zu reisen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2021 14:15 Uhr