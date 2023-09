Bundesumweltministerin Lemke will den Abschuss von Wölfen erleichtern

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke von den Grünen will den Abschuss von Wölfen erleichtern und so Weidetiere wie Schafe besser schützen. Nach Rissen müsse schneller und unbürokratischer möglich sein, Wölfe abzuschießen, sagte sie der "Welt". Wenn Dutzende Schafe gerissen werden und verendet auf der Weide liegen, sei dies eine Tragödie für jeden Weidetierhalter und eine große Belastung für die Betroffenen. Sie bräuchten daher mehr Unterstützung und Sicherheit, so Lemke. Ende September wolle sie konkrete Vorschläge vorlegen. Zuvor hatte sich bereits die FDP in der Ampel-Koalition für weitgehende Regelungen zum Schutz von Weidetieren ausgesprochen. Niedersachsens Minsiterpräsident Weil von der SPD kündigte an, er werde sich auf EU-Ebene für Erleichterungen bei der Jagd auf übergriffige Wölfe einsetzen. Die europäischen Regeln dürften nicht so starr sein, dass sie die dringend notwendigen regionalen Lösungen blockieren, sagte Weil der "Welt".

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2023 02:00 Uhr