Bundesumweltministerin Lemke will Abschuss von Wölfen vereinfachen

Berlin: Nach jahrelangen Protesten von Weidetierhaltern gegen die Ausbreitung von Wölfen in Deutschland will nun auch Umweltministerin Lemke den Abschuss der Tiere erleichtern. Im Interview mit der "Welt" sagte sie, wenn Dutzende Schafe gerissen werden und verendet auf der Weide liegen, sei dies eine Tragödie für jeden Weidetierhalter und eine ganz große Belastung für die Betroffenen. Sie bräuchten daher mehr Unterstützung und Sicherheit. Auch aus der FDP wurden Forderungen laut, die Tötung der Wölfe zu vereinfachen. In einem Zehnpunkte-Katalog riefen die agrar- und forstpolitischen Sprecher der FDP in Bund und Ländern dazu auf, die Spielräume der europäischen Gesetzgebung zu nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 21:00 Uhr